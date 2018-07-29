В России отмечают день военно-морского флота

Праздничные мероприятия в Петербурге посетит президент.

Центральным событием станет парад, в котором примут участие корабли четырех флотов и Каспийской флотилии. Сначала пройдут катера с флагами соединений, участвовавших в Великой отечественной войне. Затем можно будет увидеть современные корабли ВМФ.

Вторая часть праздника – авиашоу. В нем участвуют самолеты и вертолеты морской авиации. Трансляцию в прямом эфире будет вести Первый канал. Торжества переместятся на Дворцовую площадь, где начнется концерт. Зрителей среди прочих порадует Олег Газманов.



Традиционно в день военно-морского флота посетителям будут рады на борту боевых кораблей. Завершиться все праздничным салютом. Президент в воскресенье кроме парада посетит Нахимовское училище, где осмотрит новый корпус этого заведения.

Отмечать день ВМФ будут также в Севастополе и Владивостоке.