В России отмечают день военно-морского флота
Праздничные мероприятия в Петербурге посетит президент.
Центральным событием станет парад, в котором примут участие корабли четырех флотов и Каспийской флотилии. Сначала пройдут катера с флагами соединений, участвовавших в Великой отечественной войне. Затем можно будет увидеть современные корабли ВМФ.
Вторая часть праздника – авиашоу. В нем участвуют самолеты и вертолеты морской авиации. Трансляцию в прямом эфире будет вести Первый канал. Торжества переместятся на Дворцовую площадь, где начнется концерт. Зрителей среди прочих порадует Олег Газманов.
Традиционно в день военно-морского флота посетителям будут рады на борту боевых кораблей. Завершиться все праздничным салютом. Президент в воскресенье кроме парада посетит Нахимовское училище, где осмотрит новый корпус этого заведения.
Отмечать день ВМФ будут также в Севастополе и Владивостоке.
Комментарии3
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merelymy 29 июля 2018 | 07:11
Если каждый день чего-то отмечать то и работать не надо, а с утра задул, червячка заморил и хорошо.
popyas 29 июля 2018 | 07:19
Самый мощный флот! Нет ОНАЛогов! Если Зимбабве может сравнится!
rampa 29 июля 2018 | 07:27
а может Первый канал будет в прямом эфире освещать митинги против повышения пенсионного возраста? А президент не хочет посетить эти митинги?