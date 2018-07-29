Митинг против пенсионной реформы и повышения налогов пройдет сегодня в Москве на проспекте Сахарова

Организатором акции выступила Либертарианская партия. Пока люди сидят дома и не выходят на митинги, они позволяют правительству себя грабить. Такое мнение на своем канале в YouTube высказал член партии Михаил Светов.

Мероприятие согласовано с властями, начало митинга запланировано на 14 часов.