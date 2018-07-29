Митинг против пенсионной реформы и повышения налогов пройдет сегодня в Москве на проспекте Сахарова
Организатором акции выступила Либертарианская партия. Пока люди сидят дома и не выходят на митинги, они позволяют правительству себя грабить. Такое мнение на своем канале в YouTube высказал член партии Михаил Светов.
Мероприятие согласовано с властями, начало митинга запланировано на 14 часов.
Комментарии1
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lazich 29 июля 2018 | 07:17
У меня на работе все возмущались повышением пенсионного возраста, но на вопрос о митинге сообщали, что уже собрались ехать на дачу. Ну и чего тогда ныли?