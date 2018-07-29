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06:31, 29 июля 2018

Субботний митинг в Москве против пенсионной реформы по словам организаторов собрал около ста тысяч человек

Во всяком случае, об этом с трибуны митинга объявили организаторы. По оценкам проекта «Белый счетчик», в мероприятии приняли участие около 12 тысяч человек. Полиция дает 6500 человек. В акции приняли участие представители КПРФ, «Левого Фронта» и других организаций. Люди пришли с флагами и плакатами «Путин, поживи на народную пенсию!», «Руки прочь от наших пенсий!», «Увеличение пенсионного возраста — грабеж и геноцид». Митинги КПРФ против повышения пенсионного возраста также прошли и в других городах России.

Комментарии

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chapter_2 29 июля 2018 | 06:42

На субботнем митинге в Екатеринбурге против пенсионной реформы по словам организаторов присутствовало не менее 10 тысяч человек.

Но о числе протестующих все провластные СМИ помалкивают. И полицейские чины молчат...

Мало кто ожидал столь высокой массовости..

rampa 29 июля 2018 | 07:13

а по центральному ТВ эти митинги показывают?

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