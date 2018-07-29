Субботний митинг в Москве против пенсионной реформы по словам организаторов собрал около ста тысяч человек

Во всяком случае, об этом с трибуны митинга объявили организаторы. По оценкам проекта «Белый счетчик», в мероприятии приняли участие около 12 тысяч человек. Полиция дает 6500 человек. В акции приняли участие представители КПРФ, «Левого Фронта» и других организаций. Люди пришли с флагами и плакатами «Путин, поживи на народную пенсию!», «Руки прочь от наших пенсий!», «Увеличение пенсионного возраста — грабеж и геноцид». Митинги КПРФ против повышения пенсионного возраста также прошли и в других городах России.