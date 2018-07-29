Полиция Иркутска проводит проверку по факту ночного ДТП, в котором пострадали инспекторов ГИБДД
Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, на мосту через реку Иркут был блокирован автомобиль нарушителя, за которым велась погоня с применением табельного оружия. При составлении протокола о задержании в группу инспекторов врезался на машине другой нарушитель. В результате 9 офицеров полиции получили различные травмы. Трое из них госпитализированы. Оба водителя— нарушителя также обратились за медпомощью. Они задержаны. Освидетельствование водителя, врезавшегося в полицейских, показало, что он был пьян. Повреждены 6 автомашин, в том числе 4 служебных.
Комментарии2
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igorrrpadlowitchs 29 июля 2018 | 06:42
Для начала , пущай проверят, кто разрешил по нарушителю ПДД открывать огонь! Он всего лишь нарушитель, а его уже убивают! И ведь эти тупые инструкции выполняют менты- дебилы! , поэтому им прилетело в ответку. Бог не фраер!
yralez 29 июля 2018 | 07:15
Одним махом 9 шакалов