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06:05, 29 июля 2018

Немецкий Совет прессы осудил таблоид «Бильд» за некорректные сообщения о России

Издание медиа-концерна «Шпрингер» пожаловалось на это в своей статье.

13 марта самая тиражная газета Германии поместила на своем портале двусмысленную бегущую строку: «Бойня в Сирии – атака с нервным газом в Европе – ультиматум Мэй игнорируется – до какой черты дойдет Путин?». Однако недавно таблоид получил отпор от немецкого Совета прессы, который вынес желтому изданию выговор за несоблюдение обязанности журналистской тщательности. Главный орган по надзору за СМИ Германии обосновал свое решение так: «В то время как информационная ситуация во время сообщения газеты о Восточной Гуте соответствовала фактам, это нельзя было утверждать в отношении атаки с применением нервного газа в Англии». Немецкий Совет прессы подчеркнул, что редакция газеты могла бы четко показать своим читателям в заголовке, что вопрос о виновности России еще не окончательно прояснен». Среднестатистические читатели не могли воспринять подобное утверждение лишь как мнение редакции относительно ответственности за преступление. Поэтому «Бильд» явно ввел их в заблуждение, подчеркнул Совет прессы. Таблоид в свою очередь оправдался тем, что в статье под заголовком говорилось лишь о «возможной» ответственности России за отравление Скрипалей.

Немецкий Совет прессы – добровольная организация по самоконтролю СМИ, которая следит за соблюдением Кодекса прессы ФРГ и несколько раз в год соблюдается для рассмотрения жалоб читателей и нарушений кодекса. Чаще всего выговоры получает именно таблоид «Бильд».

Комментарии

5

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supalov 29 июля 2018 | 06:13

Совету прессы есть чем заняться. Кстати, это "осуждение" - пока что первое и единственное, на фоне форменной антироссийской истерии во всех немецких СМИ, а не только в грошовом жёлтом листке "Бильд", воскресный номер которого одно время непременно гордо нес голую бабу на титульном листе: "Sex sells".

neyexo 29 июля 2018 | 06:21

Да, наш редактор всегда говорит, скажи, что это твое мнение и неси что хочешь

merelymy 29 июля 2018 | 06:36

Есть же оказывается честные табло.

ngilmutdinov 29 июля 2018 | 06:34

Кем финансируется этот Совет прессы?

ura_russians 29 июля 2018 | 06:50

ngilmutdinov:

Путин купил германские сми!
ужос

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