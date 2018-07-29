В деле о махинациях в НПО имени Лавочкина сегодня может появиться еще один задержанный

Речь идет об адвокате, с которым предприятие якобы заключало фиктивные контракты.

Игорь Третьяков уехал в Иркутск накануне ареста своих предполагаемых сообщников. На Байкале он участвует в байкерском шоу и намерен вернуться сегодня в Москву, где Бабушкинский суд уже объявил его в розыск. По словам юриста, он сможет инстанцию не отправлять его под стражу. Через представителей он заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Третьяков является третьим фигурантом дела о мошенничестве в научно-производственном объединении. В изолятор уже отправлены гендиректор предприятия Сергей Лемешевский и его зам. Следствие обвиняет их в подписании фиктивных контрактов на оказание юридических услуг с фирмой Третьякова, хотя все работы выполняли сотрудники правового отдела предприятия. Ущерб казне оценивается в 330 миллионов рублей. Лемешевский вину отрицает и говорит, что контракт помог спасти НПО от банкротства.

Лемешевский назвал свое преследование местью со стороны корпорации «Роскосмос».