Подозреваемый в нападении с ножом на полицейского у посольства Словакии в Москве задержан в Московской области
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, задержанный доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий. Других подробностей пока нет. Нападавший с места происшествия скрылся, но попал на несколько камер видеонаблюдения. Розыск злоумышленника велся с пятницы. Ранее источник агентства сообщил, что личность нападавшего установлена — это уроженец Чечни 2000 года рождения. Пострадавший полицейский был госпитализирован, он получил не менее семи ножевых ранений, в том числе, в голову и лицо. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Комментарии2
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j_partizan 29 июля 2018 | 06:12
Почему полицейский не применил оружие, если оно у него было? (на кадрах видно, что такая возможность у него была)
У нас что, полиция для красоты?
Вопросы по-большей степени к законодательной власти.
neyexo 29 июля 2018 | 06:19
j_partizan: видимо нападавший предупредил его, что он уроженец Чечни