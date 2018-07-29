Подозреваемый в нападении с ножом на полицейского у посольства Словакии в  Москве задержан в Московской области

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, задержанный доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий. Других подробностей пока нет. Нападавший с места происшествия скрылся, но попал на несколько камер видеонаблюдения. Розыск злоумышленника велся с пятницы. Ранее источник агентства сообщил, что личность нападавшего установлена — это уроженец Чечни 2000 года рождения. Пострадавший полицейский был госпитализирован, он получил не менее семи ножевых ранений, в том числе, в голову и лицо. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.