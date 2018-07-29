Дэмиан Коллинз: Россия вмешивается в выборы по всему миру.

Во всяком случае, так утверждает глава комитета по цифровым технологиям британской палаты общин Дэмиан Коллинз. Комитет опубликовал

предварительные выводы и рекомендации по итогам своего расследования «Фейковые новости». В его рамках парламентарии изучали, в том числе, вмешательство Москвы в референдум по Brexit в 2016 году. Комитет обвинил одного из главных спонсоров кампании за Brexit Аррона Бэнкса в попытках скрыть «масштаб своих контактов с Россией». То, что удалось выяснить Коллинз называет лишь верхушкой айсберга. Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в политические институты других стран.