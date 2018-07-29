Дэмиан Коллинз: Россия вмешивается в выборы по всему миру.
Во всяком случае, так утверждает глава комитета по цифровым технологиям британской палаты общин Дэмиан Коллинз. Комитет опубликовал
предварительные выводы и рекомендации по итогам своего расследования «Фейковые новости». В его рамках парламентарии изучали, в том числе, вмешательство Москвы в референдум по Brexit в 2016 году. Комитет обвинил одного из главных спонсоров кампании за Brexit Аррона Бэнкса в попытках скрыть «масштаб своих контактов с Россией». То, что удалось выяснить Коллинз называет лишь верхушкой айсберга. Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в политические институты других стран.
Комментарии6
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pit_heap 29 июля 2018 | 05:22
А что в мире существуют только российские хакеры? Про "Cambridge Аnalytica" уже все забыли?
Расследование показало, что Cambridge Analytica сыграла роль в кампании президента США Дональда Трампа в 2016 году: сотрудники рассказали журналистам, что возглавили цифровую и телевизионную компанию, и что их данные легли в основу всей стратегии Трампа. Оказалось, например, что Cambridge Analytica была связана со знаменитым мемом Crooked Hillary, направленным против Хиллари Клинтон. Сотрудники также рассказали о засекреченных имейл-аккаунтах и о том, как они запускают информацию в социальные сети, чтобы невозможно было найти источник, и как защищают своих клиентов от расследований.
Cambridge Analytica использовала личные данные 50 миллионов пользователей в Фейсбуке, вероятно без согласия Фейсбука. Фейсбук узнал о том, что Cambridge Analytica собирает данные пользователей еще в 2015, и попросил компанию уничтожить эти данные. Cambridge Analytica согласились. Но недавние расследования New York Times и The Guardian показали, что Cambridge Analytica сохранила копии данных у себя и использовала их для создания психографических профилей.
alehan15274 29 июля 2018 | 05:27
pit_heap: путинские свиньи должны сосать...чисто по приколу:)))
nikvol 29 июля 2018 | 05:39
Россия вмешивается в выборы по всему миру
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Это хорошо. Значит, имеет такую возможность. Все, кто может, вмешиваются.
zolingen 29 июля 2018 | 05:47
nikvol: значит ничего плохого не произойдет, если вмешаются и в наши псевдовыборы?
ly4_sveta 29 июля 2018 | 05:40
«Мы на горе всем буржуям мировой пожар
раздуем...» А во власти все те же гэбисты-
коммунисты.
y3emen1 29 июля 2018 | 06:00
самая агрессивная страна - америка, она вмешивается в дела россии по всему миру. а самая мирная - монголия, она не вмешивается в дела россии даже на собственной территории