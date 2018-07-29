Присвоение игрокам сборной по футболу званий заслуженных мастеров спорта обесценивает этот титул.
Так считает двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр волейболистка Екатерина Гамова. По ее мнению, выход в четверть финал ЧМ по футболу не то достижение, за которое можно присваивать это почетное звание. У себя в «Инстаграме» волейболистка напомнила, что многие титулованные спортсмены-чемпионы и даже призеры Олимпиад годами не могут дождаться такой привилегии.
Комментарии3
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maslov1958 29 июля 2018 | 06:01
обесцененные заслуженные мастера спорта?
chapter_2 29 июля 2018 | 06:07
Каков денежный гонорар игроков сборной по футболу? Наверное, он тоже зашкаливает...
sempai 29 июля 2018 | 06:09
Во время проходившего в Москве Чемпионата мира по футболу российские девушки стали чемпионами Европы по пляжному футболу...На улицы российских городов никто не вышел это отпраздновать..., а победы над сборными Саудовской Аравии и Египта праздновались как победы над великими футбольными державами...То есть , звания даются не за уровень мастерства..., а за уровень шума от этих побед на улицах российских городов...