Число пострадавших в ДТП в  Иркутске выросло до  десяти.

Среди них девять полицейских. В ходе оформления задержания нарушителя, за которым была организована погоня с применением огнестрельного оружия, в группу инспекторов ГИБДД врезалась другая машина. Как передает ТАСС, водитель был пьян. По данным медиков, водитель автомобиля, за которым была устроена погоня, получил огнестрельное ранение и госпитализирован. Девять полицейских, в которых врезался второй нарушитель, получили переломы, черепно-мозговые травмы и ушибы и также доставлены в больницу. Оба водителя задержаны.