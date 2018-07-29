Сегодня в День ВМФ на всех российских флотах пройдут морские парады.
Основные торжества состоятся в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Главный парад будет состоять из двух частей — на Неве и в Финском заливе. Принимать парад будет Владимир Путин.
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Основные торжества состоятся в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Главный парад будет состоять из двух частей — на Неве и в Финском заливе. Принимать парад будет Владимир Путин.
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