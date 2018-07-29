Папа римский Франциск принял отставку бывшего архиепископа Вашингтонского, кардинала Теодора Маккаррика.

Его обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего прислужника. Впервые более чем за 100 лет член коллегии кардиналов Ватикана покинул ее добровольно. Отныне Маккаррик также запрещен в служении. По настоянию папы Франциска, Маккаррик должен отныне посвятить себя молитвам в уединении и замаливанию грехов. Ватикан, тем временем, займется расследованием деяний, инкриминируемых бывшему архиепископу.