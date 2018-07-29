Тайип Эрдоган инициирует саммит по сирийскому урегулированию.
Как передает «Си эн-эн тюрк», за стол переговоров помимо самой Турции приглашаются представители России, Германии и Франции. Саммит должен состояться 7 сентября в Стамбуле.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Как передает «Си эн-эн тюрк», за стол переговоров помимо самой Турции приглашаются представители России, Германии и Франции. Саммит должен состояться 7 сентября в Стамбуле.
Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.