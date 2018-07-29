Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном индонезийском острове Ломбок.
Об этом сообщила Геологическая служба США. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
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Об этом сообщила Геологическая служба США. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
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