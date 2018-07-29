Вместо арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна, в выборах будет участвовать его жена Юлия

. В подмосковном избиркоме РБК подтвердили ее регистрацию. Самому Шестуну так и не удалось оформить в СИЗО документы, необходимые для участия в выборах. По словам Юлии Шестун, она продолжит политику мужа, «направленную на сохранение Серпуховского района как самостоятельного муниципалитета», а также борьбу за закрытие свалки «Лесная».