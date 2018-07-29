В Чечне 24-летного Ибрагима Янгулбаева, отказываются госпитализировать из СИЗО.

Янгулбаеву диагностировали острый аппендицит. Однако, как пишет «Новая газета», тюремные медики утверждают, что заключенный «симулирует». 2 июля Янгулбаев перенес операцию. Накануне состояние арестованного резко ухудшилось. Ситуацию взяли на контроль уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов. Янгулбаева обвиняют в разжигании вражды и ненависти к социальной группе «русские военнослужащие».