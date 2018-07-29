Правозащитники нашли в СИЗО «Лефортово» еще одного пожилого учёного.

Как сообщил в своем блоге член ОНК Евгений Еникеев, доктор технических наук из Новочеркасска Алексей Темирев содержится в СИЗО с 19 июля по обвинению в госизмене. Ему 64 года и у него серьезные проблемы со здоровьем. Ранее Еникееву позвонила адвокат Темирева, сообщила, что он под арестом и попросила помочь прояснить его судьбу.