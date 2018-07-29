Правозащитники нашли в СИЗО «Лефортово» еще одного пожилого учёного.
Как сообщил в своем блоге член ОНК Евгений Еникеев, доктор технических наук из Новочеркасска Алексей Темирев содержится в СИЗО с 19 июля по обвинению в госизмене. Ему 64 года и у него серьезные проблемы со здоровьем. Ранее Еникееву позвонила адвокат Темирева, сообщила, что он под арестом и попросила помочь прояснить его судьбу.
Комментарии3
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archibald_dandy_esquire 29 июля 2018 | 03:48
пора бы уже карателям собрать всех учёных-вредителей-пособников омириканцих пендосов на Красную площадь, снять с них штаны, поставив на колени и 77% населения забросает их камнями, в финале - костры из вредных псевдо-научных работ этих вредителей-шлюх-западной-так-называемой демократии
апофеоз
drtomsky 29 июля 2018 | 03:50
Раскручивается маховик бессмысленных репрессий. Вовин режим распух от избыточных карательных структур. Они давно крутятся сами по себе без всякой осмысленной цели, кроме одной - оправдать своё существование. Собственно сам Вова занят тем же самым. Исторические прецеденты в нашей стране уже случались. Самый недавний с усатым людоедом. Нынешний вождь на предшественника конечно ещё не тянет, но приближается к нему неуклонно.
Омерзительно в 21 веке снова оказаться в этом историческом болоте. Потом все ныть будут, что они приказ выполняли, оставались верны своему долгу. Но откуда тогда 86% одобрявших агрессию против соседей (10 тысяч уже погибло в результате этого военного преступления), радовавшихся бомбардировкам Сирии, войне с маленькой Грузией.
А сейчас обижаемся, что Кремлевские гопники нас пенсий лишают. Да есть за что. Просто они решили с холопов начать. Так холопы заслужили. Чего обижаться-то.
tks 29 июля 2018 | 04:08
Если гэбилы пересажают последних советских ученых за мультяшные диссонансы, кто же тогда идеи Фюрера в жизнь воплощать будет??
С таким успехом только мультипликаторы и останутся!