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03:05, 29 июля 2018

США могут лишиться «искреннего» союзника, если не изменят своего отношения к Анкаре.

С таким предупреждением выступил президент Турции Тайип Эрдоган. Таким образом он прокомментировал требования Вашингтона освободить американского пастора Эндрю Брансона. Как заявил Эрдоган, этот вопрос не обсуждается, несмотря на угрозу американских санкций. Американский пастор удерживается турецкими властями с октября 2016 года по обвинению в пособничестве запрещенной в Турции организации FETO. В четверг Дональд Трамп заявил о возможных санкциях против Турции, если пастор не будет освобожден. Эрдоган также пригрозил подать на США иск в  международный арбитраж, если Вашингтон не поставит Турции истребители F-35. «Есть и другие альтернативы», — намекнул Эрдоган.

Комментарии

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archibald_dandy_esquire 29 июля 2018 | 03:41

вместо F-35 Турция получила С-400 - непонятно, почему возмущается Эрдоган, РФ также может поставить Турции самолёты 5-го поколения Су-57 (когда двигатели придумает) и авиалайнеры "Супер-Джет" - одно название - СУПЕР!!! все страны обзавидуютс такому сотрудничеству, а омириканцкие пиндосы будут злобно оплакивать ихнего пастора, врага Великого Теперь Несменяемого Тайипа Владимировича

niknik 29 июля 2018 | 03:51

"США могут лишиться «искреннего» союзника, если не изменят своего отношения к Анкаре."
Да и скатертью дорога! Невелика потеря будет! )))

tks 29 июля 2018 | 04:05

Это ультиматум вконец заигравшегося негодяя?
Желаю ему поскорее пройти "точку невозврата"!

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