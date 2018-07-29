Полиция Германии установила личность женщины, которая дестабилизировала работу аэропорта Мюнхена.
В аэропорту была объявлена тревога после информации о том, что неизвестная женщина проникла в зону безопасности. Примерно пять часов стражи порядка обыскивали здание. Возникший хаос привел к отмене по меньшей мере 200 рейсов, задержаны было около 60-ти вылетов. Виновницу в итоге нашли, но задерживать пока не стали. Власти выясняют как она оказалась в запретной зоне.
Комментарии1
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com30 29 июля 2018 | 02:51
Неужели пьяная россиянка?