Возможность выдачи США задержанного американского пастора не обсуждается.
С таким заявление выступил президент Турции Эрдоган. При этом он предупредил, что Штаты могут лишиться близкого союзника, если не изменят отношения к Турции. Последние заявления Дональда Трампа в адрес Анкары Эрдоган назвал психологической войной.
Комментарии1
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monach54 29 июля 2018 | 02:30
Трамп, конечно, уже обделался от страха. Как же эти восточные лидеры любят угрожать нормальным странам, а потом прячутся по канализациям и занимаются непотребством с черенками от лопаты...