Присвоение игрокам сборной по футболу званий заслуженных мастеров спорта обесценивает этот титул.
Так считает двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр волейболистка Екатерина Гамова. По ее мнению, выход в четверть финал ЧМ по футболу не то достижение, за которое можно присваивать это почетное звание. У себя в «Инстаграме» волейболистка напомнила, что многие титулованные спортсмены-чемпионы и даже призеры Олимпиад годами не могут дождаться такой привилегии. В заслуженности званий футболистов усомнился и российский тренер, бывший фигурист Максим Траньков. Он считает, что норматив заслуженных мастеров спорта футболисты вряд ли выполнили.
Комментарии3
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archibald_dandy_esquire 29 июля 2018 | 02:40
мало наградили! каждому футболисту сборной РФ - по жёлтому автомобилю Лада-Калина с присвоением Героя России и ордена А.Невского! и премию в размере средней пенсии Великой России - 12,5 тысяч рублёв
woodworld 29 июля 2018 | 02:45
С учетом их гонораров, как-то да... Не то.
salut__521 29 июля 2018 | 02:53
Ну какие "герои" России, такие и ЗМСы. Шойгу с Кириенко знают...