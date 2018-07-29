Полиция установила личность злоумышленника, напавшего на полицейского у посольства Словакии в Москве.
По сведениям РБК и ИФ, это 18-летний уроженец Чечни Илес Бериев. Подозреваемого до сих пор ищут. В минувшую пятницу на 1-й Брестской улице в Москве на полицейского было совершено нападение с ножом. Пострадавший госпитализирован с семью ножевыми ранениями, в том числе в голову и в лицо. Полиция возбудило дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Комментарии2
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salut__521 29 июля 2018 | 02:28
А что нам скажет началник султанатовского цеха тов. Кадыров? В коллективе не без шайтана?..
brandfa 29 июля 2018 | 02:43
salut__521: конечно.... и этот шайтан уже понёс справедливое наказание от рук доблестного чеченца.