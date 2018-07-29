Полиция установила личность злоумышленника, напавшего на полицейского у посольства Словакии в Москве.

По сведениям РБК и ИФ, это 18-летний уроженец Чечни Илес Бериев. Подозреваемого до сих пор ищут. В минувшую пятницу на 1-й Брестской улице в Москве на полицейского было совершено нападение с ножом. Пострадавший госпитализирован с семью ножевыми ранениями, в том числе в голову и в лицо. Полиция возбудило дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.