Первый в России концерт британской группы Gorillaz, накануне был прерван.

Причиной стала гроза в Москве. Выступление было организовано в Парке Горького в рамках фестиваля Park Live. Как передает наш корреспондент, музыканты отыграли несколько песен и покинули сцену после того, как начался ливень. Организаторы предупредили, что продолжение шоу может привести к человеческим жертвам. Спустя некоторое время разошлись и зрители.