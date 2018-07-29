В частный трехэтажный дом в пос. Кокошкино, «новой» Москве во время грозы попала молния.
Как передает ИФ возник пожар. Информация о пострадавших уточняется, на место следуют экстренные службы.
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Как передает ИФ возник пожар. Информация о пострадавших уточняется, на место следуют экстренные службы.
Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…
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