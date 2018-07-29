В Домодедовском районе Подмосковья в ДТП попал автобус, который ехал из Ижевска в Москву.

По разным данным, пострадали от 13 до 20 человек. По сведениям подмосковного Минздрава, 13 человек госпитализированы в больницу в Домодедове, семерых эвакуировали в травмотологический центр Подольска. Автобус перевозил артистов из удмуртского народного ансамбля «Танок». По не установленной пока причине, автобус съехал в кювет и перевернулся.