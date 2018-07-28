Восемь сотрудников ГИБДД пострадали при задержании нарушителя в  Иркутске.

Как передает ИФ, после погони со стрельбой машина нарушителя была блокирована на мосту через реку Иркут. Когда полицейские оформляли протокол, в них врезался другой автомобиль. В результате у пяти инспекторов переломы, у троих — ушибы. Также госпитализирован водитель, за которым гнался наряд. Водитель, врезавшийся в полицейских, задержан. По предварительным данным, он был пьян.