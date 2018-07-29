В российском МИДе ответили Армении на призыв сменить генсека ОДКБ

Для этого именно армянская сторона должна отозвать своего гражданина с этого поста, — сказали в российском ведомстве. Сейчас генсеком Организации договора о коллективной безопасности является арестованный в Армении Юрий Хачатуров. Его обвиняют в свержении конституционного строя в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.