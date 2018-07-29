В российском МИДе ответили Армении на призыв сменить генсека ОДКБ
Для этого именно армянская сторона должна отозвать своего гражданина с этого поста, — сказали в российском ведомстве. Сейчас генсеком Организации договора о коллективной безопасности является арестованный в Армении Юрий Хачатуров. Его обвиняют в свержении конституционного строя в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.
Комментарии1
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shplint_05 29 июля 2018 | 00:28
Интригуют хачики. Дождутся, что им по Карабаху вдарят.