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00:04, 29 июля 2018

Сенатор Алексей Пушков заявил, что практику пыток в тюрьмах следует выжечь каленым железом

Глава комитета по информационной политике написал это в своем твиттере. По его словам, необходима серьезная реформа ФСИН. Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разделить функции контроля и охраны с задачей перевоспитания. Поводом стала публикация видеозаписи пыток в ярославской колонии. По этому делу задержаны восемь сотрудников ФСИН.

Комментарии

18

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romashka__ 29 июля 2018 | 00:15

Следует выжечь каленым железом тех, кто оккупировал страну.

vavylo 29 июля 2018 | 00:33

Ссыт, матрешка, пытки в тюрьмах - это пощечина всему русскому народу.. За такое и ответить можно! ((
Йо!

(комментарий скрыт)

drillerthriller 29 июля 2018 | 00:17

Дали отмашку. Можно теперь с трибуны слюнями брызгать в праведном гневе. Упыри.

penny 29 июля 2018 | 00:25

Непонятно, кого они калёным железом жечь собираются? Тех кто говорит что пытать нельзя?

sproter 29 июля 2018 | 00:25

Чует сенаторской своей точкой, что скоро на нары.

vasyaz 29 июля 2018 | 00:26

Против лома нет приема, если нет другого лома

cite 29 июля 2018 | 00:29

Начни с себя - пушков.

oneoretwo 29 июля 2018 | 00:30

...небось, если бы вместо дадина пытали сынульку бабушки вали и бастардов пухшкова, то прозрели бы раньше...

virgenu 29 июля 2018 | 00:32

Омерзительный путинизм-на проявление подлости ответить ещё более отвратительной подлостью. Пушков пророк пахана из подворотни.

woodpeker 29 июля 2018 | 00:47

Почуял видать, что самому светит.

airjeff 29 июля 2018 | 00:50

понятно. контракт на поставку каленого железа уже выиграл рутенберг. будут пытать тюремщиков, чтобы те не пытали заключенных

grashupfer 29 июля 2018 | 00:53

Калёным железом, говоришь? ну-ну, продолжай - испанским сапогом, ведьминым пауком, железной девой... Ещё чем? Нет, вас, сволочей, пушков, уже ничего не изменит, раз такими образами мыслите.

airjeff 29 июля 2018 | 01:01

grashupfer: его жена накануне горячей сковородкой приложила, чтобы заначку от зарплаты отдал. после сковородки отдал. действует как хорошо- подумал пучков. без каленого железа она бы своего не добилась

salut__521 29 июля 2018 | 01:00

Пушкову бы в соответствии с наклонностями не сенаторить, а инквизировать...

begly_ 29 июля 2018 | 01:02

А потому что знает Пушков, что от сумы, тюрьмы и суммы никогда не отрекайся.

mikhail_spb_ 29 июля 2018 | 01:06


На лбу ему нужно выжечь раскалённым железом "мерзавец".

barky 29 июля 2018 | 01:07

душков навонял не в тему.

nepeanois 29 июля 2018 | 01:07

да-да, выжечь каленым железом, вырезать на спине ножиком, запечатлеть испанским сапогом и напоследок поднять на дыбу и познакомить с железной девой.

короче, сенатор пушков, похоже, в теме

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