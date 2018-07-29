Сенатор Алексей Пушков заявил, что практику пыток в тюрьмах следует выжечь каленым железом
Глава комитета по информационной политике написал это в своем твиттере. По его словам, необходима серьезная реформа ФСИН. Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разделить функции контроля и охраны с задачей перевоспитания. Поводом стала публикация видеозаписи пыток в ярославской колонии. По этому делу задержаны восемь сотрудников ФСИН.
Комментарии18
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romashka__ 29 июля 2018 | 00:15
Следует выжечь каленым железом тех, кто оккупировал страну.
vavylo 29 июля 2018 | 00:33
Ссыт, матрешка, пытки в тюрьмах - это пощечина всему русскому народу.. За такое и ответить можно! ((
Йо!
drillerthriller 29 июля 2018 | 00:17
Дали отмашку. Можно теперь с трибуны слюнями брызгать в праведном гневе. Упыри.
penny 29 июля 2018 | 00:25
Непонятно, кого они калёным железом жечь собираются? Тех кто говорит что пытать нельзя?
sproter 29 июля 2018 | 00:25
Чует сенаторской своей точкой, что скоро на нары.
vasyaz 29 июля 2018 | 00:26
Против лома нет приема, если нет другого лома
cite 29 июля 2018 | 00:29
Начни с себя - пушков.
oneoretwo 29 июля 2018 | 00:30
...небось, если бы вместо дадина пытали сынульку бабушки вали и бастардов пухшкова, то прозрели бы раньше...
virgenu 29 июля 2018 | 00:32
Омерзительный путинизм-на проявление подлости ответить ещё более отвратительной подлостью. Пушков пророк пахана из подворотни.
woodpeker 29 июля 2018 | 00:47
Почуял видать, что самому светит.
airjeff 29 июля 2018 | 00:50
понятно. контракт на поставку каленого железа уже выиграл рутенберг. будут пытать тюремщиков, чтобы те не пытали заключенных
grashupfer 29 июля 2018 | 00:53
Калёным железом, говоришь? ну-ну, продолжай - испанским сапогом, ведьминым пауком, железной девой... Ещё чем? Нет, вас, сволочей, пушков, уже ничего не изменит, раз такими образами мыслите.
airjeff 29 июля 2018 | 01:01
grashupfer: его жена накануне горячей сковородкой приложила, чтобы заначку от зарплаты отдал. после сковородки отдал. действует как хорошо- подумал пучков. без каленого железа она бы своего не добилась
salut__521 29 июля 2018 | 01:00
Пушкову бы в соответствии с наклонностями не сенаторить, а инквизировать...
begly_ 29 июля 2018 | 01:02
А потому что знает Пушков, что от сумы, тюрьмы и суммы никогда не отрекайся.
mikhail_spb_ 29 июля 2018 | 01:06
На лбу ему нужно выжечь раскалённым железом "мерзавец".
barky 29 июля 2018 | 01:07
душков навонял не в тему.
nepeanois 29 июля 2018 | 01:07
да-да, выжечь каленым железом, вырезать на спине ножиком, запечатлеть испанским сапогом и напоследок поднять на дыбу и познакомить с железной девой.
короче, сенатор пушков, похоже, в теме