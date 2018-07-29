В деле о махинациях в НПО имени Лавочкина сегодня может появиться еще один задержанный
Речь идет об адвокате, с которым предприятие якобы заключало фиктивные контракты.
Игорь Третьяков уехал в Иркутск накануне ареста своих предполагаемых сообщников. На Байкале он участвует в байкерском шоу и намерен вернуться сегодня в Москву, где Бабушкинский суд уже объявил его в розыск. По словам юриста, он сможет инстанцию не отправлять его под стражу. Через представителей он заявил о готовности сотрудничать со следствием.
Третьяков является третьим фигурантом дела о мошенничестве в научно-производственном объединении. В изолятор уже отправлены гендиректор предприятия Сергей Лемешевский и его зам. Следствие обвиняет их в подписании фиктивных контрактов на оказание юридических услуг с фирмой Третьякова, хотя все работы выполняли сотрудники правового отдела предприятия. Ущерб казне оценивается в 330 миллионов рублей. Лемешевский вину отрицает и говорит, что контракт помог спасти НПО от банкротства.
Лемешевский назвал свое преследование местью со стороны корпорации «Роскосмос».
Комментарии2
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virgenu 29 июля 2018 | 00:27
Арестовать нужно первого организатора мошеннического режима в России. Начало положило разгром компании Юкос.
woodpeker 29 июля 2018 | 01:14
Месть корпорации "Роскосмос" - это прекрасно.