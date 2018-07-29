Митинг против повышения пенсионного возраста и изменений в налоговом законодательстве пройдет сегодня в Москве

Акцию организовала Либертарианская партия.

На митинге затронут сразу несколько проблем, с которыми россияне столкнулись после выборов президента, сказано на сайте акции. Одна из основных тем – пенсионная реформа, инициатором которой выступило правительство. В центре внимания экономические сложности, вызванные нововведениями кабинета министров. В частности, увеличение налогов, рост цен на бензин и окончательное вступление в силу пакета Яровой. По мнению организаторов митинга, все эти меры направлены на реализацию интересов политической элиты. В итоге простым гражданам придется платить за все больше, работать намного дольше, при этом получать зарплату меньше, а деньги все равно будут в руках небольшой группы людей в высших эшелонах власти, уверены представители Либертарианской партии. Митинг ее активисты начнут в 14.00 на проспекте Академика Сахарова.

Акция согласована с властями.