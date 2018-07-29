Митинг против повышения пенсионного возраста и изменений в налоговом законодательстве пройдет сегодня в Москве
Акцию организовала Либертарианская партия.
На митинге затронут сразу несколько проблем, с которыми россияне столкнулись после выборов президента, сказано на сайте акции. Одна из основных тем – пенсионная реформа, инициатором которой выступило правительство. В центре внимания экономические сложности, вызванные нововведениями кабинета министров. В частности, увеличение налогов, рост цен на бензин и окончательное вступление в силу пакета Яровой. По мнению организаторов митинга, все эти меры направлены на реализацию интересов политической элиты. В итоге простым гражданам придется платить за все больше, работать намного дольше, при этом получать зарплату меньше, а деньги все равно будут в руках небольшой группы людей в высших эшелонах власти, уверены представители Либертарианской партии. Митинг ее активисты начнут в 14.00 на проспекте Академика Сахарова.
Акция согласована с властями.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 29 июля 2018 | 00:29
Если нацдилер пашет на галере без отдыха, а не сидит на пенсии, то и российское народонаселение должно равняться на него.
jetsam 29 июля 2018 | 00:38
читал, читал. а сто они предлагают-то????
кроме, как прийти на митинг? отменить? запретить? скостить?
ослабить? уменьшить? или просто поболтать под пиво и воблу?
---
— О чём это она?
— Барона кроет.
— И что говорит?
— Ясно что: подлец, говорит, псих ненормальный, врун несчастный
— И чего хочет?
— Ясно чего: чтоб не бросал.
— Логично.
--- (с) Тот самый Мюнхгаузен