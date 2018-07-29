Акции КПРФ против пенсионной реформы прошли накануне в Москве и ряде городов

Участники митингов критиковали и другие законопроекты. Так, глава администрации Могочинского района Читы Дмитрий Плюхин высказался против повышения НДС.

Митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста собрал в центре Москвы, по разным данным, от 6,5 до 50 тысяч человек. Такие цифры называют в полиции и организаторы.