Акции КПРФ против пенсионной реформы прошли накануне в Москве и ряде городов
Участники митингов критиковали и другие законопроекты. Так, глава администрации Могочинского района Читы Дмитрий Плюхин высказался против повышения НДС.
Митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста собрал в центре Москвы, по разным данным, от 6,5 до 50 тысяч человек. Такие цифры называют в полиции и организаторы.
Комментарии7
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romashka__ 29 июля 2018 | 00:04
Коммунистический реванш.
tom_tom 29 июля 2018 | 00:21
Русские, а вы представляете Путина с женой/собакой/фигуристкой в толпе совершенно незнакомых граждан из РФии?
Вот и я не представляю...
gencek 29 июля 2018 | 00:08
Надеюсь залп Авроры по Кремлю состоится ...
А там матросы , расстрелвающие депутатов Госдумы и царя всесте с Кабаевой и ее отпрысками ...
Все повторяется.
boldu1n 29 июля 2018 | 00:13
gencek: Что за бред. Коммунисты таки еже фальшивые как и либералы в России. К корыту допусти, хоть махновцами себя назовут. Перекрасятся за неделю...
virgenu 29 июля 2018 | 00:21
Абсурд путинского режима:избранные гражданами депутаты не исполняют волю избравших их, а наоборот, борются со своими избирателями!!!! Им положено идти во главе колонн протестующих , требующих изгнания их из Думы! Хамелеонизм в наивысшей стадии!
mikhail_spb_ 29 июля 2018 | 00:26
Митингуй - не митингуй, всё равно получишь ...
tom_tom 29 июля 2018 | 00:53
ЦИК обосновал отказ от референдума отсутствием специальных знаний у населения, чтобы самим что-либо решать. Так изящно своих граждан дебилами не называло ни одно правительство в мире.