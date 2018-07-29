Z Архив новостей новости
5 7 6 419
00:01, 29 июля 2018

Акции КПРФ против пенсионной реформы прошли накануне в Москве и ряде городов

Участники митингов критиковали и другие законопроекты. Так, глава администрации Могочинского района Читы Дмитрий Плюхин высказался против повышения НДС.

Митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста собрал в центре Москвы, по разным данным, от 6,5 до 50 тысяч человек. Такие цифры называют в полиции и организаторы.

Комментарии

7

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

romashka__ 29 июля 2018 | 00:04

Коммунистический реванш.

tom_tom 29 июля 2018 | 00:21

Русские, а вы представляете Путина с женой/собакой/фигуристкой в толпе совершенно незнакомых граждан из РФии?

Вот и я не представляю...

gencek 29 июля 2018 | 00:08

Надеюсь залп Авроры по Кремлю состоится ...
А там матросы , расстрелвающие депутатов Госдумы и царя всесте с Кабаевой и ее отпрысками ...
Все повторяется.

boldu1n 29 июля 2018 | 00:13

gencek: Что за бред. Коммунисты таки еже фальшивые как и либералы в России. К корыту допусти, хоть махновцами себя назовут. Перекрасятся за неделю...

virgenu 29 июля 2018 | 00:21

Абсурд путинского режима:избранные гражданами депутаты не исполняют волю избравших их, а наоборот, борются со своими избирателями!!!! Им положено идти во главе колонн протестующих , требующих изгнания их из Думы! Хамелеонизм в наивысшей стадии!

mikhail_spb_ 29 июля 2018 | 00:26


Митингуй - не митингуй, всё равно получишь ...

tom_tom 29 июля 2018 | 00:53

ЦИК обосновал отказ от референдума отсутствием специальных знаний у населения, чтобы самим что-либо решать. Так изящно своих граждан дебилами не называло ни одно правительство в мире.

Самое обсуждаемое

Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 228 6 17501 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 279 6 31000 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 107 6 11863 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 63 6 7270 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 50 6 5845 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 88 6 10983 25.07
Kчечня, языки, мнения
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 74 6 9401 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 212 6 27587 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Голосование
Вы гордитесь Марией Бутиной или стыдитесь?
5 43 6 5620 23.07
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

2959398

5 78 6 10398 28.07
#слушать 47:14 8читать $скачать 10.8 МБ
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 66 6 9018 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Рустам Курбатов директор школы

Надо ли русских детей учить нерусским языкам? Зачем учить язык, на котором не сдают Единого экзамена, говорят только в сельской местности и всё меньше и меньше людей? Это медленное вытеснение его, смерть его через несколько поколений

5 45 6 6692 27.07
Kязыки, образование, школы, чиновники, мнения
Интервью 2018

Людмила Улицкая гость: Людмила Улицкая писатель

Так Россия делает себе святых на будущие времена. Потому что человек, который лично, не по указанию начальства делает святое дело поиска непогребенных людей, погибших во время войны и в лагерях, совершает огромный подвиг…

5 84 6 12545 27.07
#слушать 52:59 8читать ;смотреть $скачать 12.1 МБ
Kполитика, общество, творчество, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Смотрели ли вы хоть раз в жизни «Дом-2»?
5 34 6 5411 27.07
Новости

В Подмосковье умер мужчина, который был избит пятью полицейскими 34-летний мужчина вступился за своего друга, после чего его избили пять человек, которые оказались действующими сотрудниками ДПС…

5 61 6 9794
Интервью Будем наблюдать

Сергей Бунтман гость: Сергей Бунтман первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы»

Владимир Войнович научил очень серьезному отношению к жизни, которое состоит в том, что к ней нельзя относиться сверхсерьезно…

5 34 6 5662 28.07
#слушать 43:22 8читать ;смотреть $скачать 9.9 МБ

Популярное за неделю

Новости

Писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни Причиной смерти стал сердечный приступ, написали в соцсетях его коллеги и знакомые…

5 0 6 17899
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
То, что произошло в ярославской колонии, — это не ЧП, а норма. ЧП — это отсутствие пыток, обращение к зэку на вы или попытка помочь пожилому зэку, который поскользнулся, встать — вот это абсолютное ЧП…

5 83 6 129950 25.07
#слушать 46:34 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kвласть, общество, видео, сетевизор
Голосование

«Повторные» процессы
2956688
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 6453 22.07
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 412 6 462821 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Пытают только добровольцы Пытают только добровольцы Мы должны сказать спасибо «Новой газете», где работают профессионалы, исполняющие свой долг перед читателями. Но возникает вопрос: почему этого не сделали те, кто обязан это делать по долгу службы?..

5 121 6 66018 23.07
8читать ;смотреть
Kкриминал, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7142957
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3591186

Сегодня в эфире