Первый в России концерт британской группы Gorillaz был сорван из-за грозы

Музыканты, сыграв несколько песен, покинули сцену после того, как в Парке Горького пошел ливень, передает ТАСС. Ранее агентство сообщило, что несмотря на грозу, на концерт «Россия в моем сердце» возле Кремля, где чествовали спортсменов, пришли 20 тысяч человек. В беседе с корреспондентом «Эха» зрители отрицали сообщения в соцсетях, что их сгоняли насильно.