Первый в России концерт британской группы Gorillaz был сорван из-за грозы
Музыканты, сыграв несколько песен, покинули сцену после того, как в Парке Горького пошел ливень, передает ТАСС. Ранее агентство сообщило, что несмотря на грозу, на концерт «Россия в моем сердце» возле Кремля, где чествовали спортсменов, пришли 20 тысяч человек. В беседе с корреспондентом «Эха» зрители отрицали сообщения в соцсетях, что их сгоняли насильно.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
gordy 28 июля 2018 | 23:11
@В беседе с корреспондентом «Эха» зрители отрицали сообщения в соцсетях, что их сгоняли насильно.!@
По зову сердца шли бессердечные?
jetsam 28 июля 2018 | 23:43
@что их сгоняли насильно.@
---
две проститутки. (с) старая и (м) молодая.
(м) Ты как первый раз согрешила - по любви ли за деньги?
(с) Три рубля - это деньги?
(м) Тогда по любви!
----
прям насильно их сгоняли бонусами, пивом и талонами на добро...