Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что дело Джулиана Ассанжа является проблемой для страны. В интервью газете «Паис» он подтвердил, что ведет переговоры с британским правительством. Морено сказал, что основатель сайта «Викиликс» должен покинуть посольство Эквадора в Лондоне, но так, чтобы его жизни не угрожала опасность. Ассанж укрывается в дипмиссии уже пять лет из-за того, что в Швеции был выдан ордер на его арест по обвинению в изнасиловании.