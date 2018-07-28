Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что дело Джулиана Ассанжа является проблемой для страны
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что дело Джулиана Ассанжа является проблемой для страны. В интервью газете «Паис» он подтвердил, что ведет переговоры с британским правительством. Морено сказал, что основатель сайта «Викиликс» должен покинуть посольство Эквадора в Лондоне, но так, чтобы его жизни не угрожала опасность. Ассанж укрывается в дипмиссии уже пять лет из-за того, что в Швеции был выдан ордер на его арест по обвинению в изнасиловании.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
rusof_ob 28 июля 2018 | 23:25
Проблемой для страны является то, что ее гражданам дают имя Ленин, все остальное, поверьте, такая х@рня!