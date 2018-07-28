Пьяный водитель в Самарской области сбил четверых детей и двух взрослых
Пьяный водитель в Самарской области сбил четверых детей и двух взрослых. Все они госпитализированы. Детям от двух до 5 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию. Угрозы их жизни нет. Водителю – 25.
Комментарии6
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gordy 28 июля 2018 | 23:13
"Водителю – 25."
Это срок или возраст?
vladislav 28 июля 2018 | 23:14
Эх, Самара-городок... В Самаре чудовищная обстановка на дорогах, жуткие гайцы.
satttana_perrrkele 28 июля 2018 | 23:23
когда говорится "аьяный" это сколько промиле? А то грелка-пукалка ставила "нулевой промиле" тоже, ВСЕ были пьяными.
Сбил ГДЕ? На федеральной трассе вне зоны пешеходного перехода? Детей через дорогу перетаскивали родитеди которые были трезвыми? А по недимонскому мнению (больше 0,000001 промиле - пьянь)?
rusof_ob 28 июля 2018 | 23:28
Кто-нибудь, видел в росии трезвого? В чем фишка новости?
stalinator 28 июля 2018 | 23:51
rusof_ob: Ну,я за рулем не пью. Живу в РФ. Чего свистишь тогда? Обобщаешь?
Сам где обитаешь? В РФ? Бухой постоянно?
gencek 28 июля 2018 | 23:38
Беда всем. Так нельзя.