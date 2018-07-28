В Подмосковье были задержаны 12 активистов, которые перегородили дорогу мусоровозам
Об этом сообщает сайт «ОВД-Инфо» со ссылкой на мужа одной из задержанных Алексея Токарева. По его словам, активисты попытались остановить мусоровозы, так как у водителей не было документов. Какие именно документы требовали активисты — не уточняется. Протестующие вызвали на место полицию, но прибывшие сотрудники МВД задержали их самих. Это произошло в Дмитровском районе рядом с мусорным полигоном «Непейно». С начала года в Подмосковье продолжаются протесты против мусорных свалок.
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grigol331 28 июля 2018 | 23:47
В Подмосковье были задержаны 12 активистов, которые перегородили дорогу мусоровозам.
Причем задержали активистов экипажи этих мусоровозов.