В Подмосковье были задержаны 12 активистов, которые перегородили дорогу мусоровозам.

Об этом сообщает сайт «ОВД-Инфо» со ссылкой на мужа одной из задержанных Алексея Токарева. По его словам, активисты попытались остановить мусоровозы, так как у водителей не было документов. Какие именно документы требовали активисты — не уточняется. Протестующие вызвали на место полицию, но прибывшие сотрудники МВД задержали их самих. Это произошло в Дмитровском районе рядом с мусорным полигоном «Непейно». С начала года в Подмосковье продолжаются протесты против мусорных свалок.