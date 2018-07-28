Юлия Шестун будет участвовать в выборах главы Серпуховского района Подмосковья вместо своего мужа..

Она подтвердила это РБК. Александр Шестун находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в превышении должностных полномочий. К нему не пустили нотариуса для регистрации счета избирательной кампании. Ранее глава Серпуховского района обвинил в давлении ФСБ и администрацию президента.