Юлия Шестун будет участвовать в выборах главы Серпуховского района Подмосковья вместо своего мужа
Она подтвердила это РБК. Александр Шестун находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в превышении должностных полномочий. К нему не пустили нотариуса для регистрации счета избирательной кампании. Ранее глава Серпуховского района обвинил в давлении ФСБ и администрацию президента.
Комментарии3
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patrikk_1 28 июля 2018 | 23:13
Юлия Шестун будет участвовать в выборах главы Серпуховского района Подмосковья вместо своего мужа..
Как Юлия Навальная?
zenytch 28 июля 2018 | 23:34
Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц,-
Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет — словно солнце осветит!
Посмотрит — рублем подарит!»
Идут они той же дорогой,
Какой весь народ наш идет,
Но грязь обстановки убогой
К ним словно не липнет. Цветет.
(Николай Некрасов, поэт и Гражданин).
gencek 28 июля 2018 | 23:50
Мафия бессмертна ...
Пока у власти главный пахан. Насрать им на все выборы.