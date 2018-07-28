В Подмосковье умер мужчина, который был избит пятью полицейскими

Это житель подмосковного города Павловский посад Евгений Толстов, — сообщает канал Рен-ТВ со ссылкой на его близких. По сведениям канала, конфликт произошел 21 июля на парковке возле кафе. 34-летний мужчина вступился за своего друга, после чего его избили пять человек, которые оказались действующими сотрудниками ДПС. Суд сегодня арестовал всех подозреваемых.