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23:00, 28 июля 2018

В Подмосковье умер мужчина, который был избит пятью полицейскими

Это житель подмосковного города Павловский посад Евгений Толстов, — сообщает канал Рен-ТВ со ссылкой на его близких. По сведениям канала, конфликт произошел 21 июля на парковке возле кафе. 34-летний мужчина вступился за своего друга, после чего его избили пять человек, которые оказались действующими сотрудниками ДПС. Суд сегодня арестовал всех подозреваемых.

Комментарии

18

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ugiazov 28 июля 2018 | 23:13

Это уже война полиции с безоружным населением.

lehich 28 июля 2018 | 23:28

ugiazov: Небось, их ужо уволили задним числом. Чтоб как в анекдоте:
Идёт судебное заседание по делу об изнасиловании.Судья: - "Подсудимый, встаньте!"
"Хозяин подсудимого, срочно уберите подсудимого обратно в штаны!". Ведь не могут же менты быть подсудимыми.

cite 28 июля 2018 | 23:19

Силовичье любого пошиба, даже дпсного уровня мнит себя хозяевами жизни. Исправить это увы может лишь революция ( не хотелось бы, но похоже будет), когда их первыми будут на фонарях вешать, в истории тьма примеров.

jetsam 28 июля 2018 | 23:21

@34-летний мужчина вступился за своего друга, после чего его избили пять человек, которые оказались действующими сотрудниками ДПС. @
вопрос 1 - "вступился" это как? т.е. уже была драка? между 1х1 и он влез или?
вопрос 2 - 5 человек оказались - в предыдущей версии было "в гражданской одежде", т.е. не на службе
вопрос 3 - ранее было - в больницу попали двое - мент + погибший (живой еще) т.е. мента то он вырубил.
одного? т.е. может остальные на подмогу побежали?
вопрос 4 - предыдущие верси - ссылка на соцсети семьи погибщего - мол инфа оттуда.

ну и главный вопрос - а почему все варианты исключительно с _одной_ стороны?
одна сторона медали? а почему вторую усиленно обходят?

если инфа от одной стороны - это не инфа, это вброс. разогреть. настроить. возбудить. зачем????
зачем упорно излагать варианты с одной стороны и каждый раз частично, кусками?
что за плитка?

kisa2000 28 июля 2018 | 23:27

jetsam: резонное замечание, но 34-летний таки умер.

jetsam 28 июля 2018 | 23:33

kisa2000: умер. но как дело-то было?
почему каждая новость теряет кусок инфы.
ни слова о друге. куда друг делся?
что и не поцарапали друга? и друг молчит?

тут элементарных вопросов выше крыши.
мне не нравится, когда так обходят углы.
что-то не все так пушисто в рассказах.

lehich 28 июля 2018 | 23:38

jetsam: Вы хоть представляете, какую надо иметь доказательственную базу, чтобы арестовать 5 ментов?

jetsam 28 июля 2018 | 23:48

lehich: неа. вот я и задаю вопросы.
у меня, как то, еще живо воспоминание о презумпции невиновности.
вы вынесли свое суждение из "арест"?
поздравляю. вам надо идти работать ментом или вертухаем.
это ваше.

* чтобы аретовать 20 ментов - не надо никакой базы.
свисток сверху "НАДО для кампании" и все.

вон для ареста улюкаева вообще ничего не надо было.
а он министр. не мелкий мент какой-то...

lehich 28 июля 2018 | 23:30

jetsam: Не бойся, рассейский суд - самый гуманный суд в мире. Разберутся.

n_alekhin 28 июля 2018 | 23:32

jetsam: А вот как их в общую зону да в петушатник! И показать их жизнь там (в петушатнике) по центральному ТВ! И на этом противоправные действия со стороны ментов закончатся!

jetsam 28 июля 2018 | 23:35

n_alekhin: опять по себе судите? испытали это?
вам помогло? но другим может и не помочь... организмусы разные

sibbeast 28 июля 2018 | 23:22

Блин, ну молодцы же в думе и кремле! Переаттестация удалась на славу!

stanislav1975 28 июля 2018 | 23:23

Привилегированный класс, куле. Опора режима. И с пенсиями все у них в порядке.

clandestino 28 июля 2018 | 23:23

Опять превысили! Да что ж такое!

leprikon 28 июля 2018 | 23:24

По работе иногда приходится просматривать сайт мвд. Так вот г-н колокольцев практически не вылазит из загранкомандировок- целыми днями совершает по три витка вокруг земного шара за счет налогоплательщиков. Он даже не узнает про этих пятерых упырей. Некогда ему за порядком следить-он налаживает связи с коллегами из Гвинеи и Арабских эмиратов...

begly_ 28 июля 2018 | 23:31

leprikon:

Такое впечатление, как будто вы с завистью говорите об этом господине Колокольцеве...

kp6ic 28 июля 2018 | 23:29

я поражаюсь. кто служит в правоохранительных органах? пятером избивают одного до смерти. что у них в головах, интересно. какие-то животные.

begly_ 28 июля 2018 | 23:46

kp6ic:

Да какие животные.., обычные россияне, только нажрались ни в меру.

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