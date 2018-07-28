В Подмосковье умер мужчина, который был избит пятью полицейскими
Это житель подмосковного города Павловский посад Евгений Толстов, — сообщает канал Рен-ТВ со ссылкой на его близких. По сведениям канала, конфликт произошел 21 июля на парковке возле кафе. 34-летний мужчина вступился за своего друга, после чего его избили пять человек, которые оказались действующими сотрудниками ДПС. Суд сегодня арестовал всех подозреваемых.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ugiazov 28 июля 2018 | 23:13
Это уже война полиции с безоружным населением.
lehich 28 июля 2018 | 23:28
ugiazov: Небось, их ужо уволили задним числом. Чтоб как в анекдоте:
Идёт судебное заседание по делу об изнасиловании.Судья: - "Подсудимый, встаньте!"
"Хозяин подсудимого, срочно уберите подсудимого обратно в штаны!". Ведь не могут же менты быть подсудимыми.
cite 28 июля 2018 | 23:19
Силовичье любого пошиба, даже дпсного уровня мнит себя хозяевами жизни. Исправить это увы может лишь революция ( не хотелось бы, но похоже будет), когда их первыми будут на фонарях вешать, в истории тьма примеров.
jetsam 28 июля 2018 | 23:21
@34-летний мужчина вступился за своего друга, после чего его избили пять человек, которые оказались действующими сотрудниками ДПС. @
вопрос 1 - "вступился" это как? т.е. уже была драка? между 1х1 и он влез или?
вопрос 2 - 5 человек оказались - в предыдущей версии было "в гражданской одежде", т.е. не на службе
вопрос 3 - ранее было - в больницу попали двое - мент + погибший (живой еще) т.е. мента то он вырубил.
одного? т.е. может остальные на подмогу побежали?
вопрос 4 - предыдущие верси - ссылка на соцсети семьи погибщего - мол инфа оттуда.
ну и главный вопрос - а почему все варианты исключительно с _одной_ стороны?
одна сторона медали? а почему вторую усиленно обходят?
если инфа от одной стороны - это не инфа, это вброс. разогреть. настроить. возбудить. зачем????
зачем упорно излагать варианты с одной стороны и каждый раз частично, кусками?
что за плитка?
kisa2000 28 июля 2018 | 23:27
jetsam: резонное замечание, но 34-летний таки умер.
jetsam 28 июля 2018 | 23:33
kisa2000: умер. но как дело-то было?
почему каждая новость теряет кусок инфы.
ни слова о друге. куда друг делся?
что и не поцарапали друга? и друг молчит?
тут элементарных вопросов выше крыши.
мне не нравится, когда так обходят углы.
что-то не все так пушисто в рассказах.
lehich 28 июля 2018 | 23:38
jetsam: Вы хоть представляете, какую надо иметь доказательственную базу, чтобы арестовать 5 ментов?
jetsam 28 июля 2018 | 23:48
lehich: неа. вот я и задаю вопросы.
у меня, как то, еще живо воспоминание о презумпции невиновности.
вы вынесли свое суждение из "арест"?
поздравляю. вам надо идти работать ментом или вертухаем.
это ваше.
* чтобы аретовать 20 ментов - не надо никакой базы.
свисток сверху "НАДО для кампании" и все.
вон для ареста улюкаева вообще ничего не надо было.
а он министр. не мелкий мент какой-то...
lehich 28 июля 2018 | 23:30
jetsam: Не бойся, рассейский суд - самый гуманный суд в мире. Разберутся.
n_alekhin 28 июля 2018 | 23:32
jetsam: А вот как их в общую зону да в петушатник! И показать их жизнь там (в петушатнике) по центральному ТВ! И на этом противоправные действия со стороны ментов закончатся!
jetsam 28 июля 2018 | 23:35
n_alekhin: опять по себе судите? испытали это?
вам помогло? но другим может и не помочь... организмусы разные
sibbeast 28 июля 2018 | 23:22
Блин, ну молодцы же в думе и кремле! Переаттестация удалась на славу!
stanislav1975 28 июля 2018 | 23:23
Привилегированный класс, куле. Опора режима. И с пенсиями все у них в порядке.
clandestino 28 июля 2018 | 23:23
Опять превысили! Да что ж такое!
leprikon 28 июля 2018 | 23:24
По работе иногда приходится просматривать сайт мвд. Так вот г-н колокольцев практически не вылазит из загранкомандировок- целыми днями совершает по три витка вокруг земного шара за счет налогоплательщиков. Он даже не узнает про этих пятерых упырей. Некогда ему за порядком следить-он налаживает связи с коллегами из Гвинеи и Арабских эмиратов...
begly_ 28 июля 2018 | 23:31
leprikon:
Такое впечатление, как будто вы с завистью говорите об этом господине Колокольцеве...
kp6ic 28 июля 2018 | 23:29
я поражаюсь. кто служит в правоохранительных органах? пятером избивают одного до смерти. что у них в головах, интересно. какие-то животные.
begly_ 28 июля 2018 | 23:46
kp6ic:
Да какие животные.., обычные россияне, только нажрались ни в меру.