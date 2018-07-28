РФС открыл дело из-за проявления расизма на матче за Суперкубок России
РФС открыл дело из-за проявления расизма на матче за Суперкубок России. Оскорбительные выкрики раздавались в отношении игрока ЦСКА Витиньо. ЦСКА выиграл трофей, победив Локомотив 1:0.
Комментарии5
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ostapbey 28 июля 2018 | 22:31
Так и не растолковал русским обывателям министр культурки России, до какой расы их приписать.
Чтоб обосновать расизм с апартеидом русских проживателей.
Да заодно и луганонских небожителей.
Даже.
fresh_breeze 28 июля 2018 | 22:32
"Оскорбительные выкрики раздавались в отношении игрока ЦСКА Витиньо"
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Это говорит о том, что он хорошо играл. От фанатов команды противника прямой похвалы не дождёшься, а вот оскорбительные выкрики — запросто, это их похвала ему и есть.
А вообще, найти, чем оскорбить, не сложно; был бы это не бразилец, а Вася Пупкин из Курска или Воронежа, достали бы и его.
rusof_ob 28 июля 2018 | 22:48
Сомневаюсь, что Витиньо знает руське, а гопники английский, так что все при своих.
jetsam 28 июля 2018 | 22:55
секундочку, негров же линчуют у них!!! что, уже у нас????
и как же теперь омерику ругать????
это же крах всей скрепоносной политики.
падеж скота и голодомор.
кризис веры. святое отобрали - суд линча!
wurm 28 июля 2018 | 23:05
А каким боком ЦСКА попал в суперкубок?