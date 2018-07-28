Патриарх Кирилл сегодня поздравил Владимира Путина с именинами
Патриарх Кирилл сегодня поздравил Владимира Путина с именинами. Предстоятель РПЦ сравнил президента с князем Владимиром и пожелал «крепости духовной и физических сил». Это произошло во время празднования 1030-летия со дня крещения Руси.
Комментарии31
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
stalk25 28 июля 2018 | 22:24
Очередной мерзкий грязный и позорный поступок главного духовника несчастной России.
danko1 28 июля 2018 | 22:30
stalk25: А гэбэшник Владимир, который Путин, поздравил гэбэшника Владимира, который Гундяев?
Дурдом полный.
Кстати, гэбэшник Гундяев член КПСС? Путин свой партийный билет хранит.
begly_ 28 июля 2018 | 22:35
Дай Бог промеж ног крепкого здоровья.
serge_moro 28 июля 2018 | 22:36
begly_: Вор в рясе поздравил вора в Кремле.
begly_ 28 июля 2018 | 22:39
serge_moro:
Оба отцы., верно - один отец нации, другой паствы.
danko1 28 июля 2018 | 22:44
begly_: Один крестный отец мафии, а другой фальшивый патриарх, который даже по церковным канонам не патриарх, т.к. владеет собственностью, что патриархам запрещено. И оба воры.
begly_ 28 июля 2018 | 22:45
danko1:
Не соглашусь., воры сидят в тюрьме, а эти на свободе.
filosof64 28 июля 2018 | 22:58
begly_: И шо будем с этим делать????
begly_ 28 июля 2018 | 23:00
filosof64:
Обращаться в суд.
kir_pich_101 28 июля 2018 | 22:48
danko1: Они оба - члены...
begly_ 28 июля 2018 | 22:51
kir_pich_101:
Вот это ближе к телу.
gencek 28 июля 2018 | 22:53
danko1
Что то Гундяев совсем совесть потерял...
Надо же , так унизить Путина , на самом то деле Путин - Внеземные расы, цивилизации - Галактическая Федерация является структурным подразделением Межгалактической Коалиции Мадар и выполняет функции Отряда Наблюдателей Коалиции в галактике. Также Галактическая Федерация предоставляет необходимую помощь планетам (цивилизациям) в их развитии от грубых видов к тонким.
В Галактической Федерации существует документ, т.н. "Главная Директива", запрещающая вмешиваться в развитие цивилизации, если та не попросила о подобной помощи. До недавнего времени это касалось и Земли.
ostapbey 28 июля 2018 | 22:24
А что по этому поводу думает аллах??
Хоть чуть чуть, но даже..
ostapbey 28 июля 2018 | 22:27
Хочется напомнить что Русь к России имеет такое же отношение, как Крым к крематорию...
stalk25 28 июля 2018 | 22:30
ostapbey: Ему лишь бы сморзить какую-то гадость, что он регулярно и делает.
begly_ 28 июля 2018 | 22:37
ostapbey: как Крым к крематорию...///
И как Кремль к Мавзолею.
gencek 28 июля 2018 | 23:11
ostapbey:
Дебил, ты хоть знаешь на русский перевод слова Русь ?
alex1890 28 июля 2018 | 22:27
«— Ваше величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна... Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь! — добавляет: — Простите мне мою разнузданность — вы великан! Светило!»
Е. Шварц "Голый король"
danko1 28 июля 2018 | 22:33
alex1890: Практически один к одному год назад эти слова Гундяев под телекамеры сказал Путину.
И Путин вполне благосклонно это воспринял.
Классику не знают и выставляют себя на посмешище.
begly_ 28 июля 2018 | 22:43
danko1:
А что Путин был должен сделать, набить морду Гундяеву и плюнуть в телекамеры?
kir_pich_101 28 июля 2018 | 22:31
Ой, а мы то как рады...
Слов нет...
Одни веревки и черенки...
Приглашай...
putin_itogy 28 июля 2018 | 22:39
Не кощунствуй греховник,
в погонах под рясой!
vincenttt 28 июля 2018 | 22:40
История о том,как какой-то клоун в рясе, гэбистская обслуга энергично и тщательно вылизывает у своего хозяина - вора и убийцы!
canary 28 июля 2018 | 22:40
какой внимательный, надо же...
zemljanka 28 июля 2018 | 22:43
По Войновичу.
lager23 28 июля 2018 | 22:50
Гундяев—жоп@лиз, он не менее порочен, чем нынешняя светская кремлядская власть!
jetsam 28 июля 2018 | 22:50
"боже царя храни" - я знал, что этим все и кончится...
не верил, но знал.
обана.
max3446 28 июля 2018 | 23:00
Пропагандисты Порошенко попали впросак, опубликовав фотографии с хвалебными речами в адрес лидера украинского государства. По ним видно, что президент Украины находится, как минимум, не совсем в трезвом состоянии.
Кроме того, внимательные пользователи соцсетей заметили, что пресс-служба Порошенко лишь с третьего раза смогла правильно написать «хресна хода» («крестный ход»), первоначально назвав его «херсной ходой».
«Да он бухой!»,
«лезгинка от президента… но она не совсем здесь уместна, наверное»,
«они там все перепились настолько, что слово “х..” написать правильно не могут», — иронизируют над происходящим украинцы в соцсетях.
testmeter 28 июля 2018 | 23:02
«крепости духовной и физических сил» ///
А также подрасти чуть-чуть и волосиков на голове чтобы малость прибавилось
vladislav 28 июля 2018 | 23:03
Мл*ть! Какие именины?! Какой Кирилл?! Разве церковь не отделена от государства??? У на вообще есть Конституция???
o_smirnov 28 июля 2018 | 23:06
Крещение Руси !!!
А при чём тут Россия??