В центре Москвы прошел концерт, на котором чествовали спортсменов
На сцену вышли футболисты сборной и тренер Станислав Черчесов, получившие сегодня награды в Кремле. Зрителям мешали ливень и гроза.
По данным ТАСС, на концерт «Россия в сердце моем» пришли 20 тысяч зрителей.
Комментарии1
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vladimirbelarus 28 июля 2018 | 22:15
Пишите, пожалуйста, правильно - согнали людей на мутную тусовку. Не представляю себе, чтобы кто-то пошёл туда добровольно, кроме родственников "футболистов".