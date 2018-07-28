Автобус с артистами из Удмуртии, который перевернулся в Подмосковье, ехал с небольшой скоростью. Шел дождь, водитель по какой-то причине начал резко тормозить, и машину вынесло на встречную полосу, а на обочине автобус опрокинулся набок. Это сообщил ТАСС директор ансамбля песни и пляски «Танок» Алексей Киселев, который находился в салоне автобуса. По данным подмосковного Минздрава, пострадали 20 человек, в том числе один ребенок.