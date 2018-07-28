Акции против пенсионной реформы прошли сегодня в крупных городах России

Организатором выступила КПРФ. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пообещал не допустить повышения пенсионного возраста.

В Москве, на проспекте Сахарова, по утверждению организаторов, собрались до 50 тысяч человек. В полиции сообщили о 6,5 тысячах участников. По данным активистов «белого счетчика», было 12,5 тысяч. Никого не задержали.