«Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги. Единственный гол на четвертой минуте забил Самюэль Жиго. 20-летние вратарь «Спартака» Александр Максименко и полузащитник Александр Ломовицкий дебютировали в высшем дивизионе чемпионата страны. Ранее оба выступали за молодежную команду клуба.