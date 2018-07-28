«Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги
«Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги. Единственный гол на четвертой минуте забил Самюэль Жиго. 20-летние вратарь «Спартака» Александр Максименко и полузащитник Александр Ломовицкий дебютировали в высшем дивизионе чемпионата страны. Ранее оба выступали за молодежную команду клуба.
Комментарии1
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compare 28 июля 2018 | 21:50
все...неделю праздника,для всех! а как же? ведь,что-то там,где-то "проснулось футбольно-массово" и "зажгло" чем-то,кого-то? или нет? рутина жизни стерла всю хмарь резиновоподошвенно-мячиковую?