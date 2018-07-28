В законодательном собрании штата Колорадо появился портрет Владимира Путина

Его повесили там, где должно быть изображение президента США Дональда Трампа. Как отмечает интернет-издание The Huffington Post, изображение российского лидера находилось в галерее недолго. Портрет заметил один из сотрудников и убрал его.

В США все еще продолжается расследование о вмешательстве России в выборы, на которых победил Дональд Трамп.