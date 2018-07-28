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21:02, 28 июля 2018

В законодательном собрании штата Колорадо появился портрет Владимира Путина

Его повесили там, где должно быть изображение президента США Дональда Трампа. Как отмечает интернет-издание The Huffington Post, изображение российского лидера находилось в галерее недолго. Портрет заметил один из сотрудников и убрал его.

В США все еще продолжается расследование о вмешательстве России в выборы, на которых победил Дональд Трамп.

Комментарии

29

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danko1 28 июля 2018 | 21:07

Портрет Путина в качестве иностранного агента был повешен?

nitsahon 28 июля 2018 | 21:10

danko1: я уж было подумал, что местные конгрессмены собираются в него метать дротики(на досуге)...ан нет... быстро убрали...

alehan15274 28 июля 2018 | 21:13

nitsahon: портрет находится в туалете и пробит к писсуару. Все желающие могут оторваться:)))

ukradennaya_pensiya 28 июля 2018 | 21:16

alehan15274: ЖАЛЬ, ЧТО ПОВЕСИЛИ ПОРТРЕТ, А НЕ ОРИГИНАЛ.

gordy 28 июля 2018 | 21:16

"Его повесили там..."


... на смех?

haldey 28 июля 2018 | 21:43

gordy: Какие Вы все-таки дети, ну или дебилы)))
И шутки ваши не поднимаются выше гениталий. Но факт остается фактом, этот портрет был помещен неслучайно!
Америка долго управляла в России процессами и стремилась привести к развалу, как мечтал абамка "страна-бензоколонка"... Мы смогли вернуть величие стране, пока не в полной мере, но уже не долго осталось, американский ошейник скинули!
Портрет в заксобрании штата указывает на то, что теперь они под нашим управлением. Путин уже указал им вектор, вы теперь экспортер углеводородов))) по-абамски "страна-бензоколонка")))
И Штат выбран неслучайно, столица Денвер, ну а дальше сами, сами)))
Хотя, с Вашим пониманием только про туалеты)))

danko1 28 июля 2018 | 21:15

nitsahon: Просто намёк на то, кто Трампом руководит.
Хотя вопрос спорный, судя по итогам их встреч, которые санкциями новыми оборачиваются.

sokal123 28 июля 2018 | 21:58

danko1: Никаких санкций пока. Одни разговоры. Трамп боится своего куратора.

tv_victim 28 июля 2018 | 21:12

Знают, тролли, что это Колорадо, вот и юродствуют.... Посмотрел бы я на них, если бы оригинал этого портрета мог до них дотянуться! Или своих шестерок прислать для приема закона, по которому колорадцы должны платить больше налогов и позже выходить на пенсию.....

ura_123 28 июля 2018 | 21:58

tv_victim: У колорадцев всё в порядке,а вот у колорадышей не очень,включая повышенный НДС и стопудово пенсионный возраст))))

lvl100500 28 июля 2018 | 21:13

Какой же костью в горле встал у них товарищ Трамп, если они выкидывают подобные номера?

tv_victim 28 июля 2018 | 21:15

lvl100500: Ну вот не хотят там терпеть , что тут поделать.... А здесь - хотят и терпят.

lvl100500 28 июля 2018 | 21:22

tv_victim: Ну вот не хотят там терпеть , что тут поделать...//

Придётся потерпеть, т к. Трампа как ни крути выбрал американский народ, так же как и Путина выбрал российский народ. Понимаю, что Путин тебя не устраивает, он вообще многих не устраивает... Но таков выбор народа. Так что терпи.

gencek 28 июля 2018 | 21:34

lvl100500:
Ты же долбоеп, и тебя терпят ублюдок.
Хотя народ не выбирал ни Путина ни тебя.
Всех выбрал Абрамович со своей жидовской группой жуликов и воров , и ФСБ купили и ментов купили ...
Кто вас расстреливать будет ?
Опять народ на баррикады ?

lvl100500 28 июля 2018 | 21:43

gencek: Ты же долбоеп, и тебя терпят ублюдок. //

На себя посмотри)))

//Хотя народ не выбирал ни Путина ни тебя. //

Это ты так решил? А ты кто чтоб решать народ выбрал или не народ?

//Всех выбрал Абрамович со своей жидовской группой жуликов и воров , и ФСБ купили и ментов купили ... //

Откуда дровишки? Лёшка Навальный на хвосте принёс?

//Кто вас расстреливать будет ? //

А вас кто будет расстреливать? Ты подумай над этим вопросом.

Опять народ на баррикады ?//

На баррикады? А с какой целью? Чтоб скинув одних дебилов привести к власти других? Овчинка выделки не стоит.

polsan 28 июля 2018 | 21:22

lvl100500: что вы так тролли убиваетесь, вы же так не убьётесь! )

lvl100500 28 июля 2018 | 21:31

polsan: Ты что то по существу мне сказать можешь? Если можешь говори, не можешь гуляй мимо.

seryj_wolk 28 июля 2018 | 21:19

Красиво потроллили обоих.

ly4_sveta 28 июля 2018 | 21:21

Российских агентов в Америке, как грязи в России,
вот и отрываются, издеваясь. Всякие Мутины-Бутины-
Кутины-Лутины...

lager23 28 июля 2018 | 21:21

Путен — супергерой, он смог превратить себя в красную тряпку для цивилизованного большинства планеты, а Вам слабо?

tks 28 июля 2018 | 21:23

Это была диверсия от Бутиной, обнаруженная постфактум ;)))

ivanov356 28 июля 2018 | 21:27

Бойся Амэрика, болдей Амэрика, вот он чёрный в квадрате кошмар.

jetsam 28 июля 2018 | 21:30

ну да. там еще рядом фото 800метрового Су весЕло.

gencek 28 июля 2018 | 21:30

Да все всем давно ясно, Путин - ставленник вашингтонского обкома, поэтому и разваливает Россию изнутри , убивает экономику на корню, прикрываясь популистскими лозунгами ...
Это же ясно как белый день - он ставленник вора Ельцина и продолжает его политику по уничтожению России и ее народа.

nikmart001 28 июля 2018 | 21:35

Ну, началось!

tverboul 28 июля 2018 | 21:40

Это на тему, есть ли в США идиоты. Ответ: есть. Имеется и альтернативная версия: это потроллили Трампа. Если это так, то это - роскошный перформанс. Но вот вам, как говорят у нас в Америке, твердый факт: в знаменитом русском ресторане "Самовар" с самом-самом центре Нью-Йорка, в Midtown Manhattan, на стене пролета лестницы, ведущей вниз к туалетам, висит портрет Путина. Висит уже много лет. Выполнен в виде барельефа и подсвечен - чтоб не пропустили. Выглядит страшно, почти как посмертная маска. Кто не верит - у меня в телефоне есть фото, могу прислать. Осмысляйте.

(комментарий скрыт)

compare 28 июля 2018 | 21:48

кто-то решил потроллить своих сотрудников,с намеком на "трампизну"?

ura_123 28 июля 2018 | 21:56

Вату потролили?))) Трампнаш!

o_smirnov 28 июля 2018 | 22:07

"Его повесили" - это только после суда в Гааге.

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