Жена Александра Шестуна стала кандидатом на выборах главы Серпуховского района Подмосковья вместо него
Это подтвердили ТАСС в территориальном избиркоме. Там отметили, что есть одна проблема – подписи были собраны без открытия избирательного счета.
Ранее арестованному главе Серпуховского района Александру Шестуну не удалось оформить для этого доверенность. Он находится в СИЗО Лефортово по обвинению в превышении должностных полномочий. Чиновник ранее обвинил ФСБ и администрацию президента в давлении на него.
Комментарии9
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zemljanka 28 июля 2018 | 21:21
Молодец!
Победы!
sbk 28 июля 2018 | 22:11
zemljanka: Снимут или насчитают 1,5%.
dmitry35 28 июля 2018 | 21:26
Мышка за кошку,
Кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку -
Тянут-потянут - и вытянули управление бюджетом Серпуховского района.
ВЕРСИЯ 2
lager23 28 июля 2018 | 21:29
Жаль, что жена Навального не решилась на это......................, это могло быть сильным решением!
mexel 28 июля 2018 | 21:39
lager23: Ну разумеется, если бы Юлия пошла, все бы получилось)) У нас же честные, настоящие выборы. Просто кандидата нет подходящего. А так-то, все честно))
gencek 28 июля 2018 | 21:49
Ничего себе ?
Это что же получается ?
Коррупционные связи передаются по признаку родства ?
Куда мы катимся ?
Почему нет ареста с конфискацией и поражения в правах всей семьи ?
jetsam 28 июля 2018 | 21:50
что-то мне вспомнилась карьера эллочки из ЦИК.
На президентских выборах 2000 года была первой женщиной в истории России,
которая баллотировалась на пост президента России, и получила 1,01 % голосов.
прошло 17 лет и что :))))))
все они такие белые и пушистые.
все они такие борцы.
и куда все улетает....
gencek 28 июля 2018 | 21:58
jetsam:
Ты дебил ?
Какие 17 лет ?
Все воровсвотво началост с жидомасона Ельцина и продолжается до сих пор.
А ты тупой мальчик, у которого нет ума.
jetsam 28 июля 2018 | 22:06
gencek: эй дебил ты хоть читаешь?
На президентских выборах 2000 года + 17 = 2017.
глаза открой. разговор про эллочку.
ну ты идиот... полный....