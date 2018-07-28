В российских городах прошли митинги против пенсионной реформы
Самый многочисленной была акция КПРФ в Москве – на нее, по данным полиции, пришли 6,5 тысяч человек. В партии сказали, что было сто тысяч. По оценке активистов «белого счетчика», было около 12 тысяч.
К повышению пенсионного возраста россиян надо было готовить заранее, — сказала «Эху» участница акции, Ольга. По ее словам, планы людей, которые должны были выйти на пенсию в ближайшие годы, теперь разрушены.
Еще один митинг против повышения пенсионного возраста – тоже согласованный – пройдет завтра на том же проспекте Сахарова. Его организует Либертарианская партия.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ukradennaya_pensiya 28 июля 2018 | 21:03
А все посмотрели видео, где продажные копы не пускали людей на митинг?
https://www.youtube.com/watch?v=siJdGev1GYQ
novichok_ 28 июля 2018 | 21:49
КПРФ - единственная партия, которая защищает интересы большинства российских граждан.
Жаль, что зомбированные граждане это не ценят...
neburzhui2 28 июля 2018 | 21:04
Как не крути, нынешние комуняки хотя бы прежние социальные завоевания отстаивают. А вы тут все ещё злым Сталиным бредите. Кто его из вас в гробу видел ?
:-)))))))))))))))
lager23 28 июля 2018 | 21:26
Путерасты изнасиловали страну до бессознательного состояния, простит ли им это Страна?
kvam 28 июля 2018 | 21:45
lager23: тебе вдули - ты и мсти, пока очко горит.)))
begly_ 28 июля 2018 | 22:11
Отодвигая пенсионный возраст, правительство сохраняет человеку цель жизни.
dedctolet 28 июля 2018 | 21:39
Только не с коммунистами,фашистами,чекистами и пр. ..истами
neburzhui2 28 июля 2018 | 21:48
dedctolet:
Если бы коммунисты Рейхстаг не подожгли, фашисты холокост не устроили.
Кто бы вам - Дон Кихотам испанским сейчас социальные пенсии платил в Германии ?!
:-)))))))))))))
kvam 28 июля 2018 | 21:43
Партия сказала 100 тысяч, значит было сто тыщ и неча тут каки то счётчики приводить.
Папа Зю врать не будет, ну если только спи#дит малехо.)))
morganafata 28 июля 2018 | 21:48
kvam: считается легко в квадрате 30х30 м свободно располагаются 1000 человек, считайте сами.
sklar39 28 июля 2018 | 21:55
Пенсию выдавать "новичком". Сразу решаться все проблемы с дефицитом пенсионного фонда. Всего то - делов.
jou20 28 июля 2018 | 21:59
вот этом и отличаются наши комунисты : на митинг пришли не 7.600 человек(если в среднем смотреть по оценкам двух счетиков) А ЦЕЛЫХ 100 тысяч. это прям для нашиз комунистов реально характерно
vanvincle 28 июля 2018 | 22:00
"...А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли... Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту и другую стороны. ..."
Салтыков-Щедрин "История одного города".
Господи, двести лет прошло! А воз и ныне - там!
meteor9 28 июля 2018 | 22:08
Посмотрим завтра сколько либеертарианцы соберут. Коммунисты провалили акцию. Увы. Их электорат либо стар и на пенсии уже, либо отмобилизировать не получилось. Плохой знак для коммунистов, плюс их заявку на референдум отклонили по черному. Памфилова с*ка бл****я, конечно и беспредельщица. Выполнила установки Кремля, п**ла