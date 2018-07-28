В российских городах прошли митинги против пенсионной реформы

Самый многочисленной была акция КПРФ в Москве – на нее, по данным полиции, пришли 6,5 тысяч человек. В партии сказали, что было сто тысяч. По оценке активистов «белого счетчика», было около 12 тысяч.

К повышению пенсионного возраста россиян надо было готовить заранее, — сказала «Эху» участница акции, Ольга. По ее словам, планы людей, которые должны были выйти на пенсию в ближайшие годы, теперь разрушены.

Еще один митинг против повышения пенсионного возраста – тоже согласованный – пройдет завтра на том же проспекте Сахарова. Его организует Либертарианская партия.