В США заключенные украли с тюремных счетов четверть миллиона долларов
В штате Айдахо была взломана электронная система перевода денег. Ее разработала одна частная фирма. Заключенным предоставили специальное электронные устройства, с помощью которого они могли выходить в интернет, переписываться с родственниками, слушать музыку, играть в видеоигры, а также покупать книги, одежду и продукты. Как передает канал RTVI, в результате сбоя в пяти исправительных учреждениях доступ к чужим средствам получили более 360 заключенных. Эти деньги можно потратить только в тюрьме. Часть средств удалось вернуть.
Комментарии5
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jetsam 28 июля 2018 | 21:00
ну тупые... ну тупыыыыяяяяя.
@четверть миллиона долларов = 250тыс Эти деньги можно потратить только в тюрьме. Часть средств удалось вернуть. @
пипец, Карл! пипец!
1 #всего 250 тыс.# - а наши миллиарды воруют. миллиарды.
100 лимонов для наших - такая мелочь, что даже в декларацию забывают включить...
2 #Эти деньги можно потратить только в тюрьме#
наши можно тратить везде. хоть на марсе (сейчас как раз под марс триллиончик свистнут)
3. #Часть средств удалось вернуть. #
НИКОГДА. ни рубля вернуть не удавалось. ни копейки даже.
учиться американцам и учиться. долго еще они будут с колен вставать. ох долго.
znajka 28 июля 2018 | 21:04
То ли еще будет, когда в США посадят российских хакеров.
aallttoo 28 июля 2018 | 21:26
Мдя. Расейские зэки работают в тюрьмах за 70 руб. в день. Даже при большом желании 250 тыс вечнозеленых спереть не смогли бы
jetsam 28 июля 2018 | 21:36
aallttoo: здастье. ОПГ в колонии "озеро".
какие 70руб\день... там лимон в сек.
за 70 рабы работают, а не заключенные...
aallttoo 28 июля 2018 | 21:54
jetsam: заключенные в рф и есть рабы. и не только заключенные-рабы