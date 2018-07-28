В тюменской больнице отменен запрет на критику властей в соцсетях

На странице клинического центра «Медицинский город» во ВКонтакте говорится о том, что руководство не вправе отменять конституционные свободы. Главврач Андрей Кудряков извинился перед сотрудников и сказал, что проводится служебная проверка. Ранее местный координатор штаба Алексея Навального Александр Куниловский опубликовал в твиттере фотографию приказа главврача, где говорится о том, что сотрудники не могут в соцсетях критиковать государство, свою работу, а также публиковать фотографии с алкогольными напитками и сигаретами.