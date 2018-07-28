В тюменской больнице отменен запрет на критику властей в соцсетях
На странице клинического центра «Медицинский город» во ВКонтакте говорится о том, что руководство не вправе отменять конституционные свободы. Главврач Андрей Кудряков извинился перед сотрудников и сказал, что проводится служебная проверка. Ранее местный координатор штаба Алексея Навального Александр Куниловский опубликовал в твиттере фотографию приказа главврача, где говорится о том, что сотрудники не могут в соцсетях критиковать государство, свою работу, а также публиковать фотографии с алкогольными напитками и сигаретами.
Комментарии8
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ukradennaya_pensiya 28 июля 2018 | 20:38
Вопрос - а изначально в правовом государстве вообще мог возникнуть подобный приказ главврача??? Только в государстве холуев и рабов.
jetsam 28 июля 2018 | 20:44
ukradennaya_pensiya: это надо уточнить.
но - помнится в некоторых городах техаса действовал закон
- без галстука нельзя на улице. голым - можно, но если галстук на шее.
так что идиотские законы они везде бывают.
идиоты не знают границ и не имеют национальности.
просто в нормальном обществе их быстро ловят.
patrikk_1 28 июля 2018 | 20:48
Ранее местный координатор штаба Алексея Навального Александр Куниловский опубликовал в Твиттере фотографию приказа главврача...
Критиковать власть, это всё чему учат на курсах "лидеров цветных революций" в Йельском университете. Критиковать власть или обвинять власти в фальсификации итогов выборов и под этим соусом выводить проамериканских прозападных активистов на улицы.
jetsam 28 июля 2018 | 20:52
patrikk_1: ух ты.
а я думал в Йели учат писать в писсуар, а не на руки.
как я ошибался, в Йели........
vlabumur 28 июля 2018 | 21:09
patrikk_1:
Критиковать власть, это всё чему учат на курсах "лидеров цветных революций" в Йельском университете.
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Мы этих выпускников революционеров.хорошо знаем.
Спартак Емелька Пугачев все эти ленины сталины и прочие гарибальди.
patrikk_1 28 июля 2018 | 21:17
vlabumur:
Хочешь сказать что женоподобные выпускники Yell World Fellows М.Саакашвили, В.Ющенко и А.Навальный, это Спартак или Е.Пучачёв? Ну ты и жопализ.
jetsam 28 июля 2018 | 20:41
да ты шта....
в отдельно взятой палате дурдома восстановлена
конституция рф. и можно критиковать государство.
в так же публиковать фото с сигаретами и алкоголем.
да ты шта....
проводится служебная проверка - чего проверяют-то?
гл.врача на дебилизм, что отменил или врачей на дебилизм,
что поверили в отмену?
да ты шта....
еще немного и можно будет собирать валежник, но уже на продажу.
жаль налог на велосипеды вводят. ну ничего.
jamba 28 июля 2018 | 22:08
А теперь, попробуйте представить как там лечат?)))