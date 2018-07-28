Автобус с артистами из Удмуртии, который перевернулся в Подмосковье, ехал с небольшой скоростью
Шел дождь, водитель по какой-причине начал резко тормозить, и машину вынесло на встречную полосу, а на обочине автобус опрокинулся набок. Это сообщил ТАСС директор ансамбля песни и пляски «Танок» Алексей Киселев, который находился в салоне автобуса. По данным подмосковного Минздрава, пострадали 20 человек, в том числе один ребенок.
Комментарии2
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patrikk_1 28 июля 2018 | 20:40
По данным подмосковного Минздрава, пострадали 20 человек, в том числе один ребенок...
Дай Бог всем скорейшего выздоровления. И без последствий.
pravdatut 28 июля 2018 | 22:10
"Танок" - украинское название.