Папа Римский Франциск принял отставку кардинала из США Теодора Маккеррика

Бывшего архиепископа Вашингтона обвинили в сексуальном насилии по отношению к несовершеннолетним и молодым людям. В официальном заявлении Ватикана говорится, что понтифик запретил Маккеррику участвовать в любых публичных богослужениях и покидать свой дом до завершения разбирательства. Маккеррику 88 лет. В США он долгое время был одним из самых известных и популярных католических лидеров. Он стал самым высокопоставленным священнослужителем Католической церкви, который отстранен от богослужения из-за обвинений в педофилии, — передает «Голос Америки».